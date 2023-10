Ministério Público abre inquérito para apurar violações aos torcedores após apagão no Nilton Santos

Nilton Santos teve apagões em alguns setores no sábado, dia da partida do Botafogo contra o Athletico-PR — Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Agência O Globo

O Ministério Público do Rio de Janeiro irá abrir um inquérito civil para investigar possíveis violações aos torcedores no jogo entre Botafogo e Athletico-PR, no último sábado. A partida foi suspensa e concluída no dia seguinte após problemas com a iluminação do estádio Nilton Santos, mas sem a presença do público.

Botafogo mantém silêncio sobre causa do apagão após quatro dias, mas afirma que já solucionou problema; Crea-RJ estuda pedir vistoria O pedido de inquérito, segundo consta em portaria, se baseia na Lei Geral do Esporte e no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com os artigos, o clube mandante é responsável por ressarcir os torcedores, que são enquadrados como consumidores. headtopics.com

O promotor pede que o Botafogo se manifeste sobre o caso, esclarecendo o que aconteceu e anexando documentação. Athletico, CBF e Ferj também serão notificados para apresentar as suas versões. Também foi pedido que a Centro de Apoio Operacional do Consumidor faça uma pesquisa para saber se houve reclamações sobre o episódio.

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Botafogo afirma ter resolvido problema que derrubou luz do Nilton SantosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo mantém silêncio sobre causa do apagão após quatro dias, mas afirma que já solucionou problema; Crea-RJ estuda pedir vistoriaSegundo especialista, problema com um dos geradores do Nilton Santos pode ter sobrecarregado disjuntor do estádio Consulte Mais informação ⮕

Ministério Público da Venezuela investiga primárias da oposição e seus organizadoresAs primárias foram organizadas pela própria oposição, sem a gestão do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) Consulte Mais informação ⮕

Ministério Público deflagra operação contra golpes das 'pirâmides financeiras'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

TSE retoma julgamento contra Bolsonaro por abuso político no 7 de SetembroMinistério Público Eleitoral defendeu a condenação do ex-presidente no caso Consulte Mais informação ⮕

Plebiscito para mudar nome de João Pessoa causa polêmica na ParaíbaMinistério Público Eleitoral emitiu parecer sobre o pedido, que foi feito por um advogado Consulte Mais informação ⮕