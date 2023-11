Ministério dos Direitos Humanos repudia recolhimento de pessoas em situação de rua em SC

Na madrugada de 3ª feira (31.out), cerca de 40 pessoas em situação de rua foram retiradas por policiais militares de Santa Catarina das margens da BR-101, em Itajaí (SC), onde se abrigavam, e levadas a pé até Balneário Camboriú.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as pessoas caminhando pela BR-101, sendo escoltadas por pelo menos sete carros da PM, em direção a Balneário Camboriú. Muitos deles levaram as carrocinhas com material reciclável em uma caminhada de cerca de 18 km. Em nota, o 1º Batalhão da PM disse que não se tratava de uma operação da guarnição e que vai apurar o fato.

Nesta quarta-feira (1º), a Ouvidoria enviou ofícios para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (SC), para a Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de SC e para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de SC, solicitando providências e investigação diante do recolhimento forçado de pessoas e seus bens. Desde então, o MDHC acompanha o caso.

Nesta oportunidade, o MDHC reforça que o recolhimento forçado de bens e pertences, bem como a remoção ou transporte compulsório da população em situação de rua por agentes de segurança pública, é prática atentatória da dignidade e dos direitos humanos dessas pessoas e passível de configurar diversos crimes.

