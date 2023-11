Ministério da Saúde lança calendário digital com datas de vacinação

Ao clicar em uma categoria, é possível selecionar também a idade para ter acesso às vacinas sugeridas e disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI).Um exemplo do calendário digital na versão online.Outras informações do portal incluem detalhes sobre quais são as doenças preveníveis por aquela vacina ou dose, além do público-alvo e os imunizantes recomendados.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Ministério da Saúde abre inscrições para curso Bolsa Família na SaúdeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALNACIONAL: Ministério da Saúde estuda incluir exame periódico de tomografia de pulmão no calendário do SUSEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

Fonte: jornalnacional | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: É fundamental vacinar contra a Covid-19 anualmente, diz secretária do Ministério da SaúdeÀ CNN Rádio, Ethel Maciel afirmou que a incorporação do imunizante para calendário infantil e de grupos de risco é importante

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Ministério da Saúde cria Memorial da Pandemia de Covid-19Comissão especial vai propor o projeto

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Vacina contra Covid fará parte do calendário de imunização de crianças e grupos de risco em 2024Segundo o Ministério da Saúde, são 42 mortes diárias no Brasil em decorrência do vírus

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Empresários assinarão documento em prol da reforma administrativaO governo federal não enviará representantes do primeiro escalão a evento organizado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕