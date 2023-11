Ministério da Previdência Social e INSS publicam portaria com alterações no auxílio-doença; saiba o que muda

O Ministério da Previdência Social e o INSS publicaram, nesta quarta-feira (1º), uma portaria com mudanças no auxílio-doença. A partir de agora, o trabalhador afastado pode pedir para retornar ao trabalho antes do fim do prazo do atestado - e sem passar por perícia médica. O próprio beneficiário deve requisitar o fim do auxílio-doença na agência do INSS em que obteve o benefício ou pelo telefone 135.

Ministério da Previdência Social e INSS publicam portaria com alterações no auxílio-doença — Foto: JN Outra mudança é a prorrogação automática do auxílio doença a cada 30 dias, quantas vezes forem necessárias.

Segundo o INSS, as novas regras são temporárias para diminuir as filas; 624 mil pessoas aguardam perícia médica para conseguir o auxílio-doença.

