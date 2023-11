Ministério da Justiça determina a Facebook e Google que retirem propaganda falsa sobre ‘Voa Brasil’

Se não houver a remoção imediata do conteúdo, a Secretaria Nacional do Consumidor poderá aplicar multa diária, além de instaurar processo administrativo sancionador, garantido o prazo para apresentação de defesa.

Damous classifica o caso como grave e menciona que as gigantes de tecnologia, as “big techs”, são beneficiadas financeiramente pela veiculação de informação falsa, por meio dos sistemas de impulsionamento de conteúdo.

Na decisão, a secretaria explica que o Voa Brasil, de iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos, cumprirá o propósito de “disponibilizar passagens aéreas em valores acessíveis a determinados segmentos da população, a fim de democratizar o acesso ao turismo”.

“Essas fraudes, além de gerarem os danos ora descritos, também comprometem a credibilidade e a confiança dos consumidores perante a imprensa tradicional, visto que diversos dos ardis são difundidos mediante a realização de montagens e de manipulação audiovisual do legítimo conteúdo jornalístico”, destacou a Secretaria Nacional do Consumidor.

A Meta, dona do Facebook, informou nesta quarta-feira que combate "atividades fraudulentas" no seu serviço de anúncios e que tem removido propagandas enganosas identificadas com o nome do programa Voa Brasil.

O programa sequer foi lançado, e as suas regras para participação ainda não foram definidas

