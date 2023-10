Ministério da Fazenda cria portaria que define regras para apostas esportivas

O Ministério da Fazenda publicou nesta sexta-feira (27) a portaria nº 1.330, que define as regras gerais para o mercado de apostas esportivas no Brasil. As medidas, que já estão em vigor, pretendem proteger os apostadores, com direitos fundamentais a serem respeitados e a promoção do 'jogo responsável'. Um dos principais pontos da portaria é a regra que permite a atuação de empresas estrangeiras no país.

E será exigido identificação de todos os consumidores. As empresas também terão que criar mecanismos de controle para evitar abusos, conforme explica o artigo 18. 'O operador deverá dispor de mecanismos e sistemas internos de controle que permitam ao apostador estabelecer: limite diário de tempo de jogo ou aposta; limite máximo de perda; período de pausa; e autoexclusão.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Ministério da Fazenda define regras para casas de apostas esportivas atuarem no BrasilEmpresas nacionais ou estrangeiras precisam estar estabelecidas em território nacional Consulte Mais informação ⮕

Mesmo com aval do TCU para adiar piso da saúde e educação, governo pretende pagar este ano, diz TebetMinistério da Fazenda consultou o TCU em setembro para não aplicar o piso mínimo constitucional Consulte Mais informação ⮕

Fazenda edita regras para apostas esportivas no BrasilTexto regulamenta MP; empresas interessadas devem ter carência de 30 dias para entrar no mercado, e comunicar atividades suspeitas ao Coaf Consulte Mais informação ⮕

Brasil terá 94 novos voos na alta temporada de verão, diz Ministério do TurismoSão 13 destinos internacionais e 81 nacionais; maioria para as regiões Norte e Nordeste Consulte Mais informação ⮕

Burger King, Ambev, Natura, entre outras empresas anunciam mais de 900 vagas de emprego no BrasilHá oportunidades em regime híbrido e presencial em diferentes estados brasileiros. Veja os requisitos Consulte Mais informação ⮕

Dólar hoje 27/10: abre em queda com mercado reagindo à inflação nos EUAA moeda americana abre em queda com inflação nos EUA e balanços de empresas no Brasil Consulte Mais informação ⮕