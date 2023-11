Minério salta com sinal de queda de oferta do Brasil e Austrália

A produção total de minério de ferro da Vale (VALE3), BHP, Rio Tinto e Fortescue caiu 2% no terceiro trimestre em comparação com o ano anterior, e deve encolher mais nos últimos três meses do ano diante de custos operacionais mais elevados, segundo a BloombergNEF.intensifica medidas para fortalecer a economia que podem impulsionar a demanda por aço para construção.

O CEO da Fortescue, Dino Otranto, disse à Bloomberg que a mineradora constatou “demanda robusta” da China por minério de ferro. O mercado também está de olho na paralisação dos maquinistas de trens da BHP na região de Pilbara, no oeste da Austrália. Um sindicato que representa cerca de 500 trabalhadores votou a favor de uma greve por melhores condições.A Bloomberg vai além das fontes e formatos de notícias tradicionais, oferecendo uma cobertura exclusiva com mais de 2.400 jornalistas ao redor do mundo.

