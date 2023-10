Minério e petróleo criticam 'imposto do pecado'

Setores ligados à mineração e à exploração de petróleo e gás estão insatisfeitos com o novo relatório da reforma tributária, apresentado na quarta-feira (25), pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), e já se articulam para garantir mudanças no texto.A principal preocupação é com a cobrança de até 1% sobre a extração desses recursos não renováveis.

Jungmann também vê redundância na cobrança, uma vez que o setor já paga royalties. 'Em 2021, recolhemos R$ 10,3 bilhões via CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral). No ano passado, foram R$ 7,1 bilhões', afirma. O desenho do novo imposto, que prevê alíquota de até 1% sobre o valor de mercado do produto, também é alvo de críticas: 'Extremamente difícil de definir.

