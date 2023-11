Militares vão assumir segurança de portos e aeroportos do país

As medidas foram anunciadas durante entrevista no Palácio do Planalto, em Brasíliam, com a presença do presidente , dos ministros Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e José Múcio (Defesa), além dos comandantes das três Forças Armadas. Durante a entrevista, Lula afirmou que o decreto de GLO, operação que prevê o uso de militares em ações, deverá durar até maio do ano que vem. O anúncio acontece após casos recentes de violência ligada ao crime organizado nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

De acordo com o governo federal, Exército e Aeronáutica vão fortalecer as fronteiras com outros países, principalmente nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, numa atuação articulada com a PF e a Polícia Rodoviária Federal. Já a Marinha deverá atuar nas baías de Guanabara e de Sepetiba, no Rio, nos acessos marítimos ao Porto de Santos e no Lago de Itaipu (PR).

