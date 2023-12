Militares brasileiros não recebem diárias após missão humanitária na Turquia

Pelo menos 40 militares que integraram a missão humanitária na Turquia promovida pelo governo federal não tiveram suas diárias pagas dez meses após a viagem. O valor chega a US$ 120 mil, o equivalente a R$ 603 mil, não repassado à equipe. Foram 17 dias arriscando a vida, comendo alimentos enlatados e congelados, dormindo em barracas, a 10 mil quilômetros de casa, em temperaturas extremas e na iminência de uma nova catástrofe natural.

A equipe voltou com elogios internacionais, mas com prejuízos financeiros





