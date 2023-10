Militar da Colômbia envolvido no assassinato de presidente do Haiti pega prisão perpétua

Um militar colombiano reformado foi condenado à prisão perpétua, nesta sexta-feira 27, em um tribunal de Miami (Flórida), por participar do assassinato do presidente do Haiti Jovenel Moïse, em 7 de julho de 2021, um crime que mergulhou o país caribenho no caos. Germán Rivera, considerado um dos líderes dos mercenários que executaram o crime, se apresentou perante o juiz federal Jose E. Martínez para ouvir sua sentença.

Em 7 de julho de 2021, um comando armado de cerca de 20 colombianos matou a tiros o presidente haitiano, de 53 anos, em sua residência particular em Porto Príncipe, sem a interferência de seus guarda-costas. Rivera manteve várias reuniões com os outros conspiradores e fez parte do comboio armado que foi à residência de Moïse no dia do assassinato, segundo ele próprio admitiu.

