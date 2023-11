Militante do PCdoB demitido na Câmara atuou como lobista do Irã e Hezbollah no Brasil

Assessor Sayid Tenório (à esquerda na foto) articulou visita do então embaixador do Irã no Brasil, Mohammad Ali Ghanezadeh (ao centro), à Comissão de Relações Exteriores da Câmara em 2015 — Foto: Reprodução/redes sociaisSayid Tenório, que zombou de vítima do Hamas, diz que agiu ‘no calor do momento’

Ele, no entanto, nega ter feito lobby a partir dos cargos que ocupou e diz não ter recebido valores ou vantagens pela aproximação entre os países. Tenório, que é muçulmano xiita, diz que promoveu encontros com altas lideranças do Irã em razão de sua fé.

Sayid Marcos Tenório foi exonerado de cargo comissionado após zombar de mulher sequestrada pelo Hamas nas redes sociaisque reproduziu o vídeo de uma mulher sequestrada pelo Hamas durante os ataques terroristas e levantou a hipótese de estupro. headtopics.com

Tenório (à direita na foto) ao lado do sheik Bilal Mohsen Wehbe, alvo de sanções dos EUA por vínculo com o Hezbollah, com os colegas de partido Wadson Ribeiro, seu então chefe (ao centro) e Orlando Silva (segundo da esquerda para a direita) em uma mesquita no Brás, em São Paulo — Foto: Reprodução/redes sociais

Procurado, o deputado Márcio Jerry, o último a empregá-lo na Câmara, afirmou desconhecer a natureza da proximidade de Tenório com o Irã enquanto militante e declarou que as relações entre o Brasil e o país nunca foram tema de seu gabinete. headtopics.com

Em 2017, ainda, Tenório recepcionou em São Paulo o aiatolá Mohsen Araki, um dos clérigos mais próximos do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e considerado um dos mais radicais do regime.

A estranha maneira de Ronaldo lidar com ira da torcida do CruzeiroEx-jogador é proprietário do clube mineiro há quase dois anos Consulte Mais informação ⮕

Irã diz que ofensiva de Israel “pode forçar todos” a agir“Os crimes do regime sionista ultrapassaram os limites”, afirmou o presidente iraniano Consulte Mais informação ⮕

Israel “ultrapassou as linhas vermelhas” em Gaza, diz presidente do IrãEbrahim Raisi disse que a intensificação dos ataques de Israel contra Gaza “pode forçar todos a agir” Consulte Mais informação ⮕

Comissão da Câmara quer convocar ex-número 3 da AbinPaulo Fortunato foi alvo de operação que mirou suspeitos de espionar adversários de Bolsonaro; agentes encontraram mais de US$ 170 mil em sua casa Consulte Mais informação ⮕

Câmara de Nova Iguaçu encaminha projeto que cria o ‘SOS Escola Segura’No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Moderação será o desafio do novo presidente da Câmara dos EUAIntegrante da ala mais radical dos republicanos, Mike Johnson enfrenta agenda fundamental para o mundo Consulte Mais informação ⮕