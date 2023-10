Milicianos são presos; e munição, joias e dinheiro apreendidos na casa de chefe da quadrilha na Zona Oeste do Rio

Ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar prende dois milicianos em Santa Cruz; mais de 100 munições, seis carregadores de pistola e quatro de fuzis foram apreendidos — Foto: Divulgação / PF— foram presos em Santa Cruz, na Zona Oeste, nesta sexta-feira. A ação conjunta das polícias Federal e Militar apreendeu munições, carregadores de arma, R$ 22 mil em espécie, além de um relógio de luxo.

Os dois milicianos estavam em uma casa na comunidade do Antares, quando foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira. Eles estavam com uma pistola e um rádio comunicador, que foram apreendidos.da região. Pipito é apontado como o novo número dois da quadrilha de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho.

Os presos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe e posteriormente serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.A participação dos presos na milícia foi revelada após a Operação Dinastia, deflagrada em agosto do ano passado, entre a PF e o Gaeco, do Ministério Público do Rio. headtopics.com

A investigação resultou na expedição de 23 mandados de prisão temporária contra suspeitos de integrarem a maior milícia do Rio de Janeiro, que atualmente domina os territórios da Zona Oeste da cidade. Os investigados são acusados de praticar os crimes de organização criminosa, tráfico de armas de fogo e munições, extorsão e corrupção.

