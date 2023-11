Miliciano que saiu pela porta da frente já foi preso antes e posto em liberdade três vezes

Antes, em 7 de junho de 2017, Pet saiu em liberdade condicional após uma decisão judicial. Essa foi a primeira vez que ele foi liberado. A segunda soltura do miliciano aconteceu em 25 de junho de 2021, quando a progressão de pena foi determinada, Pet passou a cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Como mostrou o Estúdio i, Pet foi libertado pela terceira vez no domingo, 27 de outubro, após a Polícia Civil informar a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) sobre não haver nenhum pedido de prisão em aberto contra o miliciano.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) afirma ter seguido as normas e inserido "adequadamente" o documento no BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão). No entanto, na segunda-feira (30), um dia após a soltura do miliciano, a ordem de prisão não constava no sistema.

Agora, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu uma auditoria para apurar como e por que Pet foi solto mesmo havendo um mandado de prisão contra ele.A investigação quer descobrir se o erro foi intencional e se há corrupção envolvida na soltura do miliciano. Será apurado quem registrou o documento no sistema e em qual dia e horário.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Saiba quem é Flamengo, miliciano aliado a Zinho que deixou presídio pela porta da frenteA Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) alega que soltura foi erro da Justiça, que não informou conversão de prisão temporária em preventiva

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

G1: Fuga de miliciano pela porta da frente: secretaria mentiu sobre endereço de e-mailEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Miliciano que provocou morte de médicos é preso pela PF no RioJuntamente com Taillon, três policiais militares, suspeitos de fazerem a seguraça do miliciano, também foram detidos

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Médicos mortos por engano no Rio: polícia prende miliciano que era alvo de traficantesTaillon de Alcântara Pereira Barbosa foi detido por agentes da Polícia Federal na tarde desta terça-feira

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: PF prende miliciano alvo de traficantes que executaram médicos no RioTaillon Barbosa, de 26 anos, foi preso na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, junto com outros três homens

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Polícia Federal prende miliciano que motivou execução de médicos25 anos, repórter no jornal o Dia. Formada em Jornalismo na Universidade Federal Fluminense (UFF). Redatora freelancer e social media. Repórter trainee no jornal O São Gonçalo em 2019/2020.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕