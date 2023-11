Miliciano preso pela PF na Barra da Tijuca fez artesanato e curso de atendente de farmácia na penitenciária

Lavagem de dinheiro, extorsão e homicídios: saiba quem são os alvos de operação contra cúpula da milícia de Rio das Pedras Essa não foi a única atividade exercida pelo miliciano na prisão. Ele também fez vários cursos, como o de atendente de farmácia, e atuou como auxiliar de serviços gerais em dois períodos entre janeiro de 2022 e março de 2023, como recurso para obtenção do benefício da redução de pena. A interrupção se deu porque ele foi posto em liberdade.

Antes disso, fez curso à distância de iniciação à mecânica e eletricidade, num total de 120 horas/aula, entre junho e julho de 2022. Outros cursos feitos por Taillon no período em que esteve encarcerado foram os de prevenção e sinistros no trabalho, atendente de farmácia e de lógica contábil, entre julho de 2022 e março de 2023.

A decisão do livramento condicional, assinada pelo juiz Cariel Bezerra Patriota, determinava que Taillon compareçesse ao juízo a cada três meses para comprovar suas atividades. Ele precisava voltar para casa às 23h e permanecer durante toda a noite. Também era sua obrigação "porta-se de acordo com os bons costumes", não se ausentar do estado, não se mudar sem comunicação ao juízo.

Suspeita oferecia emprego de motorista a vizinhos, para transportar um desembargador em suas atividades; o tal magistrado, no entanto, nunca existiuReino Unido começará a vender aparelho eletrônico de R$ 6,4 mil para tratar impotência sexual; veja fotos

