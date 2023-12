Miliciano mais procurado do Rio de Janeiro se entrega à Polícia Federal

Operação que mirou deputada Lucinha e morte de sobrinho: veja motivos que teriam levado Zinho a se entregar na PF. Miliciano mais procurado do Rio de Janeiro, com 12 mandados de prisão expedidos em seu nome pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, se entregou à Polícia Federal (PF) na véspera de Natal, neste domingo, no Centro do Rio.

A negociação para que isso acontecesse, no entanto, iniciou-se há pouco mais de uma semana, com "tratativas" entre a defesa do miliciano e representantes da corporação e da Secretaria estadual de Segurança Pública. A polícia trabalha com a hipótese de que antes de ser preso, o paramilitar já tenha deixado alguém em seu lugar para comandar a quadrilha





