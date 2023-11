Milhares invadem armazéns da ONU em Gaza para obter comida

Milhares de pessoas invadiram armazéns e centros de distribuição da Organização das Nações Unidas em Gaza para obter comida, informou a entidade neste domingo 29. As vítimas da guerra de Israel com o Hamas levaram da ONU itens como farinha de trigo e suprimentos de higiene. Os estoques ficam localizados nas áreas central e sul da Faixa de Gaza.

No sábado 28, o apagão das telecomunicações impediu o trânsito de comboios pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. O sinal de internet voltou a Gaza neste domingo. A falta de comunicações também fez com que a embaixada do Brasil na Palestina ficasse sem contato com brasileiros em Gaza por um dia. A representação cuida de um grupo de 22 brasileiros e 10 palestinos em processo de imigração.

