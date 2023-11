Milhares de refugiados afegãos são forçados a voltar ao país após ultimato do Paquistão

"Em 1º de novembro, começou o processo de detenção e posterior expulsão de estrangeiros em situação irregular. No entanto, também se continuará incentivando o retorno voluntário", informou o Ministério do Interior paquistanês em um comunicado.Mais de 140 mil pessoas deixaram o Paquistão desde que o plano foi anunciado, no começo de outubro, detalhou o ministério.

"Não vamos voltar para casa, porque minha educação no Afeganistão seria interrompida por completo", declarou em Peshawar. "Nosso pai disse que, mesmo que as autoridades paquistanesas o prendam, não devemos partir".

Benafsha, de 35 anos e grávida de quatro meses do sétimo filho, espera que seu caso seja processado antes de uma transferência para sua província de origem, Kunduz. A ONG Human Rigths Watch informou que os afegãos que esperam asilo em outros países correm o risco de serem deportados com a expiração de seus vistos para o Paquistão. A ONU considera que podem correr perigo em seu país de origem.

Advogados e ativistas denunciaram uma repressão sem precedentes. Em Karachi, vários afegãos denunciaram detenções, inclusive de pessoas em situação regular, e tentativas de extorsão por parte da Polícia.

