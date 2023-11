Milhares de manifestantes pedem em Madri cessar-fogo em Gaza

Milhares de pessoas foram às ruas de Madri, neste domingo 29, com bandeiras palestinas e cartazes, para pedir um cessar-fogo imediato na guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza. Entre os manifestantes - cerca de 35 mil , segundo as autoridades, - estavam vários ministros do governo interino de esquerda, como a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, número três do gabinete do socialista Pedro Sánchez.

Israel bombardeia incessantemente a Faixa de Gaza desde 7 de outubro, em represália contra o ataque de comandos do Hamas, que mataram pelo menos 1,4 mil pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram cerca de 230, segundo balanços israelenses. Por sua vez, os bombardeios israelenses em Gaza deixaram mais de 8 mil mortos, a metade deles crianças, de acordo com o ministério da Saúde do governo do Hamas no território palestino.

