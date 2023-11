Milei anuncia planos de privatização e fim do Banco Central na Argentina

Milei confirmou que acabará com o Banco Central e anunciou que pretende privatizar empresas estatais, mas ocultou que precisará de aval do Congresso, onde não tem maioria. Confirmou sua decisão de fechar o Banco Central e anunciou que pretende privatizar empresas estatais, entre elas a companhia petrolífera YPF — estatizada pelos governos kirchneristas — e empresas de comunicação públicas.

Mas o que ultradireitista não disse, e analistas locais alertam, é que, para avançar com sua agenda, precisará de aval do Congresso, onde não tem maioria mesmo com os deputados e senadores de seus principais sócios políticos: o ex-presidente Mauricio Macri e a ex-candidata presidencial Patricia Bullrich. Argentina pode ficar acéfala com renúncia de Massa da Economia e partida de presidente e vice para o exterior — Na transição que estamos pensando, na questão energética, a YPF e a Enarsa têm um papel — declarou Milei, em entrevista a uma rádio loca





