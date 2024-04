Milícias acusadas de atacar e assassinar defensores de direitos humanos no Brasil

Um documento enviado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e para a ONU acusa as milícias de atacar e assassinar defensores de direitos humanos, líderes indígenas e ativistas. A organização Justiça Global pede que os órgãos recomendem ao Brasil a investigação e desmantelamento de milícias armadas que atuam áreas rurais.

Isso envolveria, em especial, o movimento organizado autointitulado Invasão Zero, formado por fazendeiros, milicianos e policiais militares que prestam serviços de segurança privada. Na ONU, a acusação foi recebida por Mary Lawlor, relatora sobre a Situação das Pessoas Defensoras dos Direitos Humanos. A especialista fará uma visita ao país ainda no mês de abril e a violência por parte das milícias fará parte de sua agenda. De acordo com a entidade, a organização paramilitar Invasão Zero foi revelada após o assassinato a tiros da liderança espiritual indígena Fátima Muniz de Andrade - a Nega Pataxó - em ataque ao povo indígena Pataxó Hã-hã-hãe em 21 janeir

