Milícia do Rio pode faturar R$ 120 milhões por ano

Os milicianos Rui Paulo, o Pipito, Matheus da Silva Resende, o Faustão, que foi morto pela Polícia, e Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho — Foto: Reprodução Quem suceder Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, no comando da maior milícia do Rio vai controlar um faturamento anual estimado pela polícia em torno de R$ 120 milhões.

O dinheiro é obtido com a exploração de negócios ilegais na Zona Oeste do Rio, como extorsões, venda clandestina de sinal de TV a cabo, e cobranças de taxas de segurança e de pedágio para permitir a circulação de vans. Com 12 mandados de prisão expedidos em seu nome pela Justiça, Zinho se entregou à Polícia Federal, na noite do último dia 24. Investigações policiais revelam que ainda há uma incerteza sobre quem será o novo número 1 na hierarquia da quadrilha. No entanto, as primeiras informações dão conta de que algumas comunidades já estariam sendo comandadas por subordinados de Zinho, numa espécie de loteamento temporári





