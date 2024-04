Mike Tyson enfrentará Jake Paul em um evento esportivo mundial

Aos 58 anos, Mike Tyson prepara-se para entrar no ringue contra Jake Paul, um jovem youtuber que se aventurou no mundo do boxe, num evento que promete parar o cenário esportivo mundial. Marcado para o dia 20 de julho, no Texas, este confronto é mais do que uma simples luta: é um espetáculo que une diferentes gerações de fãs do boxe.

Tyson, conhecido como 'Iron Mike', um dos lutadores mais temidos e admirados da história do boxe, com um recorde de 50 vitórias - 44 delas por nocaute - destaca-se não apenas por sua habilidade no ringue, mas também por sua impressionante capacidade de atrair atenções. Em uma entrevista recente à Reuters, Tyson expressou, 'Tenho 58 anos, e daí? Estou recebendo bilhões de visualizações apenas por conversar com alguém sobre a luta

