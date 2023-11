Mike Pence desiste de corrida presidencial republicana

O ex-vice-presidente Mike Pence anunciou, neste sábado 28, a desistência de sua pré-candidatura à Presidência dos Estados Unidos em 2004, durante sua participação em uma reunião anual da Coalizão Judaica Republicana, celebrada em Las Vegas.

'O bem contra o mal' Os oito pré-candidatos republicanos chegaram a Las Vegas para discursar para potenciais doadores, que esperavam ouvir como a retórica de apoio a Israel se traduziria na prática em um eventual novo governo republicano em 2024. 'O conflito entre Israel e o Hamas não é um conflito entre lados iguais. É uma luta entre a civilização e a barbárie', disse Trump.

