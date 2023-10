Miguel Bosé anuncia que trabaja en un musical, un disco y una gira para 2024

Miguel Bosé ha anunciado este viernes que trabaja en un musical teatral, una noticia que ha adelantado durante la presentación de la readaptación de la serie Bosé, un biopic autorizado sobre el cantante. Tras su estreno en España en marzo en la plataforma SkyShowtime, la producción se emitirá en noviembre en abierto en Telecinco en un formato de cuatro capítulos.

Para Bosé, ella y su equipo eran garantía de seriedad y compromiso y “eso te blinda porque es muy difícil caer en el esperpento y el amarillismo cuando la fuerza de las cosas se cuenta de forma natural, que no hiere, no miente”. Pasajes de su vida que ni sus amigos ni su familia le han cuestionado que contara: “Eso en mi familia no pasa y con mis amigos tampoco. Me dicen si les ha gustado o no, y ya”.

