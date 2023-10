'Meu filho morreu como um herói', diz pai de homem morto durante ataque a tiros nos EUA

O pai de Joseph Walker, Leroy, disse nesta sexta-feira (27) que o filho morreu como um herói enquanto tentava imobilizar o homem que atirou contra dezenas de pessoas em Lewiston, nos Estados Unidos, na quarta e matou 18.

"Meu filho morreu como herói (...) Ele pegou uma faca de açougueiro e tentou atacar o atirador para impedi-lo de atirar em mais alguém", disse Leroy Walker para a rede norte-americana NBC. Ele disse também que o filho levou dois tiros no estômago enquanto perseguia o assassino.

No momento do ataque ocorria um campeonato de cornhole (uma gincana típica da região) para a comunidade surda dentro do bar.Tiroteiro em massa Locais onde houve ataques nos EUA — Foto: Juan Silva/g1 Desde o início deste ano, 565 tiroteios em massa foram registrados no país, provocando a morte de 595 pessoas. No mesmo período do ano passado, foram 559 ocorrências que resultaram em 545 mortes. headtopics.com

O Maine tem baixos índices de criminalidade: durante todo o ano de 2022, foram registrados 29 homicídios ao todo.

