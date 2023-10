'Meu coração sangra de dor e saudade', diz mãe de Jeff Machado antes da primeira audiência sobre o caso

Rio - A mãe do ator Jeff Machado, Maria das Dores, esteve no Tribunal de Justiça do Rio nesta sexta-feira (27) para a primeira audiência de instrução e julgamento dos réus pela morte do filho. À imprensa, momentos antes da sessão, ela relatou a dor e saudade do filho, além do desejo de Justiça. O artista desapareceu em janeiro deste ano e teve o corpo encontrado dentro de um baú enterrado e concretado, em maio.

De acordo com o advogado da família do ator, Jairo Magalhães, para o julgamento foram convocadas 19 testemunhas, sendo 18 delas pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), das quais quatro não foram localizadas, e outra indicada pela defesa, que é o investigador principal da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), responsável pelas investigações do caso.

