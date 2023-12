Método LIDE: 4 passos para criar uma rotina 'à prova' de desmotivação

O ano novo já está batendo na porta e muitas pessoas estão engajadas em cumprir suas metas para 2024. Essa é uma prática muito comum, uma vez que a empolgação e a animação de um novo ano realmente nos incentivam a definir novos objetivos em diversas áreas. Entretanto, não são raros os casos daqueles que logo desistem de suas resoluções e abandonam seus planos antes mesmo de o mês de janeiro terminar.

Por isso, vamos compartilhar os quatro passos do Método LIDE para ajudar na criação de uma rotina que seja 'à prova' de desmotivação. Além disso, apresentamos algumas dicas extras para manter as metas estipuladas para o ano novo. Confira! Fique por dentro: Google Agenda e mais 6 apps para ajudar a organizar a sua rotina Quais são os pilares do Método LIDE? Ao contrário do que muitos podem estar imaginando, o Método LIDE não é uma fórmula mágica que vai simplesmente garantir o cumprimento de resoluçõe





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Escape from Tarkov: Onde comprar e como funciona o jogo?Descubra onde comprar Escape from Tarkov e conheça a gameplay realista deste jogo de tiro em primeira pessoa.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

'Benjamin Button?': Brad Pitt completa 60 anos; veja 10 curiosidades sobre o atorFã de cinema drive-in e de cremes à base de uva, descubra os detalhes mais estranhos e únicos de uma das maiores estrelas da indústria

Fonte: RevistaEpoca - 🏆 17. / 63 Consulte Mais informação »

Série espanhola Sagrada Família retorna à Netflix para sua 2ª e última temporadaCom apenas oito episódios, a série espanhola Sagrada Família retornou à Netflix para sua 2ª e última temporada no dia 17 de novembro deste ano. Em seu desfecho, a produção de suspense conseguiu amarrar todas as pontas soltas da narrativa, que haviam sido apresentadas no decorrer do primeiro ano. Assim, o final da 2ª temporada fornece uma explicação aos espectadores sobre quem fica com Nico. Na disputa, há Gloria (Najwa Nimri) e Natalia (Laura Laprida), que contam com aliados diferentes e criam estratégias para vencer. Saiba mais: Afinal, por que a Netflix retira filmes e séries do catálogo? Sendo assim, logo abaixo, descubra tudo sobre o encerramento da série. Cuidado com os spoilers! O que acontece no final de Sagrada Família? Em linhas gerais, a série da Netflix traz diversos questionamentos ao público, incluindo a própria ideia de maternidade, visto que as personagens principais oferecem visões antagônicas sobre o assunto. Entre elas, está Glória, que acredita que tudo é possível para proteger sua família

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Saiba quem foi David Ben-Gurion, o líder que ajudou a criar o Estado de Israel em 1948 e o governou por mais de 13 anosDavid Ben-Gurion faz parte de um seleto grupo de líderes mundiais cujos nomes estarão para sempre associados à fundação de seus países. Foi ele quem leu a Declaração de Independência de Israel, em 14 de maio de 1948.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Atuação de Dino honra o direito; vexame de Marinho prova o vazio da direitaA sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonet na Comissão de CCJ do Senado transcorre em clima mais ameno do que se esperava. O placar na comissão e o resultado do plenário revelarão se estamos diante do silêncio de conspiradores que se escondem no 'bre

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Graciele Lacerda admite ser dona do perfil fake e diz que nora de Zezé e mãe tinham acesso a eleMulher de Zezé é acusada de criar perfil falso para atacar Wanessa, Zilu e mais familiares do sertanejo

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »