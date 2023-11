‘Metal Gear Solid’: Vuelve el videojuego que cambió el mundo

Hay sagas que han cambiado el mundo del videojuego. Final Fantasy entraría en la lista, GTA, The Legend of Zelda… pero en esa (corta) terna no puede faltar una saga de infiltración y acción que redefinió el ocio interactivo y que trascendió el medio con sus comentarios sociológicos sobre el mundo en que vivimos: Metal Gear Solid. Ahora, la saga vuelve con un volumen recopilatorio de sus tres entregas más influyentes, y es de justicia glosarlas.

El exsoldado convertido en pastor de caribús Solid Snake, su antepasado Big Boss, su gemelo y némesis Liquid Snake, su pupilo Raiden. Las tramas geopolíticas que protagonizan. Las profundas reflexiones sobre la guerra, el conflicto, las armas nucleares o la tecnología de guerra. Todos esos elementos conforman una de las series más inequívocamente mejores del mundo de los videojuegos, porque hablar de la saga Metal Gear Solid es hablar de un cambio de paradigma.

Homem é preso por tentar furtar estrutura de metal na Zona NorteNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Valtònyic vuelve a España tras prescribir la pena por la que fue condenadoEl rapero, de 29 años, huyó en 2018 a Bélgica para evitar su ingreso en prisión tras una condena de tres años y medio por “enaltecimiento del terrorismo, amenazas y calumnias e injurias graves” a la Corona Consulte Mais informação ⮕

Resultados de las elecciones regionales en Colombia 2023, en vivo | Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá en primera vueltaEl candidato del Nuevo Liberalismo duplica la votación de Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar | Con el 55,2% de las mesas escrutadas, Federico Gutiérrez es el nuevo alcalde de Medellín | Alex Char vuelve a la Alcaldía de Barranquilla con una victoria implacable | Alejandro Eder se perfila como el próximo alcalde de Cali y Dilian Francisca Toro... Consulte Mais informação ⮕

Vídeo: 'Ela estava me traindo há um tempo', diz MC Guimê sobre LexaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Vídeo: Maluma se irrita e é acusado de agredir fã em showNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Israel diz que moradores do norte de Gaza devem deixar o local imediatamenteVídeo com intimação foi divulgado neste sábado 28 Consulte Mais informação ⮕