Meta prepara novo óculos de realidade aumentada combinando Meta Quest e Ray-Ban Smart Glasses

No artigo de comemoração de 10 anos da divisão Reality Labs, a Meta anunciou que prepara um novo óculos de realidade aumentada (RA). A plataforma seria uma combinação entre as capacidades do Meta Quest 3 com uma estrutura similar aos óculos inteligentes Ray-Ban Smart Glasses lançados em outubro de 2023.

A Meta descreve o acessório como 'um novo tipo de plataforma computacional' que ajudará você a se conectar com outras pessoas e assuntos que mais interessam de forma natural e intuitiva do que em telas bidimensionais. Leia mais: Espionagem do Facebook: como a Meta pode ter usado um VPN para comprar e 'clonar' rivaisMeta prepara um novo dispositivo que combinará as capacidades da linha Meta Quest com o formato de fábrica do óculos Ray-Ban Smart Glasse

