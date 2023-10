Meta fiscal: 'Dificilmente chegaremos à meta zero' em 2024, diz Lula

Presidente Lula em café da manhã com jornalistas, em 27 de outubro de 2023 — Foto: TV Globo/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (27) que "dificilmente" o governo alcançará a meta de déficit zero em suas contas em 2024. Lula deu a declaração durante café da manhã, no Palácio do Planalto, com jornalistas que participam da cobertura diária da Presidência da República.

"Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Já dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero", afirmou Lula. O presidente destacou que não deseja abrir o ano de 2024 com cortes em investimentos, a exemplo de obras de infraestrutura. headtopics.com

"Eu não quero fazer corte de investimentos de obras. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que que é? De 0,25%. o que é? Nada. Absolutamente nada. Vamos tomar a decisão correta e vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil", disse Lula.

O governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para o ano de 2024 com a estimativa de um déficit zero. O objetivo, contudo, depende de medidas para aumentar a arrecadação, de até R$ 168 bilhões. headtopics.com

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu ao longo do ano esforços para bater a meta das contas públicas em 2024. Lula reconheceu o esforço, mas afirmou que o mercado "muitas vezes" é "ganancioso" no assunto.

