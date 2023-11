Messi x Haaland e mais: TUDO o que você precisa saber sobre a Bola de Ouro

'Vozes do além': Mano ironiza arbitragem de Corinthians x Santos, detona VAR e fala em 'boa vontade imensa para um lado'

Paris – e o mundo inteiro do futebol, claro – conhecerá nesta segunda-feira (30) o novo dono da Bola de Ouro, prestigioso prêmio oferecido pela revistalarga como grande favorito ao prêmio, entregue pelos franceses desde 1956 e que, entre 2010 e 2015, se uniu ao Melhor do Mundo da Fifa para uma honraria única no futebol.

Depois, a equipe seleciona um jornalista de cada país participante, que ficam responsáveis por votar nos atletas de sua preferência. O primeiro colocado recebe seis pontos, seguido de quatro pontos para o segundo, três para o terceiro, dois para o quarto e um para o quinto.levam em consideração desempenho individual e coletivo, carreira e classe do jogador. Em caso de empate, o desempate é quem foi escolhido mais vezes em primeiro lugar e assim sucessivamente. headtopics.com

Se Messi é o grande favorito no masculino, no feminino a disputa não conta com Alexia Putellas, vencedora da última edição e nem listada agora por causa de uma grave lesão que prejudicou sua temporada. Aitana Bonmatí, campeã mundial pela Espanha, pinta como a mais cotada.Já entre os goleiros, a disputa parece mais aberta pelo Troféu Yashin, em homenagem ao lendário arqueiro russo.

