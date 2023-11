Messi ou Maradona? Papa Francisco escolhe Pelé ao ser questionado sobre jogador preferido

— Eu colocaria um terceiro, Pelé. Maradona foi um grande jogador. Mas como homem ele falhou (...) Messi, por sua vez, é muito correto, um cavalheiro. Para mim, desses três, o grande é o Pelé. Um homem de coração — disse Jorge Mario Bergoglio, ao final da entrevista. — Falei com o Pelé, conheci ele uma vez num avião quando estava em Buenos Aires, conversamos. Um homem de tanta humanidade. Todos os três são ótimos.

Francisco concedeu uma entrevista exclusiva à rede italiana na qual abordou diversos temas, desde a situação no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia, passando pela questão dos imigrantes e das mudanças climáticas.

Mas Francisco teve espaço para falar de temas mais leves. Entre eles, o futebol. O Pontífice respondeu à pergunta “Quem você prefere entre Maradona e Messi?”, após a Bola de Ouro conquistada pelo jogador do Inter Miami.Ninguém pode ignorar os resultados das primárias, diz oposição venezuelana após invalidação judicial

María Corina Machado, rival de Nicolás Maduro, havia sido escolhida para disputar eleição de 2024, sub acusação de fraude do governoApós reuniões com Lula, Haddad diz que não vai antecipar 'estratégia' e evita responder sobre meta fiscal

Banco Central repete recado a governo sobre importância de cumprir meta fiscal mesmo após fala de LulaApesar de redução, analistas ainda observam boas oportunidades na renda fixa. Crédito privado e renda variável também são opções, mas exigem maior cuidado por parte do investidor

