Meriti inaugura Centro de Convivência da Melhor Idade para atender cerca de sete mil cadastrados

São João de Meriti – Os idosos do município ganharam mais conforto e serviços com a inauguração do novo Centro de Convivência da Melhor Idade. O espaço que reúne qualidade de vida e bem-estar em um só lugar, é gerenciado pela Subsecretaria da Melhor Idade e dará continuidade ao projeto que já tem cerca de sete mil idosos cadastrados.

João Ferreira Neto e a secretária de Saúde Drª Marcia Lucas cortam a faixa para a abertura do espaçoEdgar Maciel O equipamento possui ambiente para recreação e uma piscina com 54m² e 12m de comprimento para aulas de hidroginástica. O meritiense Arlindo José, de 66 anos, agradeceu a novidade. “Em nome de todos eu agradeço por esse espaço que é de suma importância para todos nós.

