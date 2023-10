Mercosul, déficit e metas econômicas: veja o que Lula falou em encontro com jornalistas nesta sexta

O chefe do Executivo avalia que um rombo de 0,5% ou 0,25% não é"nada" e reforçou que vai tomar a decisão"que seja melhor para o Brasil" (Ton Molina/Getty Images), afirmou nesta sexta-feira, 27, durante um café com jornalistas no Palácio do Planalto, que dificilmente o Brasil atingirá o déficit zero nas contas públicas em 2024, como proposto pelo ministro da...

"Eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando a meta que eles acreditam que vai ser cumprida. Então, eu sei da disposição do Haddad, sei das vontades do Haddad, sei da minha disposição, e quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque eu não quero fazer cortes em investimentos e obras. Se o Brasil tiver o déficit de 0,5% o que é? 0,25% o que é? Nada.

O ministro da Fazenda, contudo, tem resistido ao"fogo amigo" da ala política do governo. Tanto ele, quanto outros integrantes da equipe econômica mantêm o discurso de que a meta não será alterada. Ele disse que ainda precisa falar com diversos líderes internacionais, como o chinês Xi Jinping, sobre a guerra entre Israel e Hamas. Também citou o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, mas ressalvou que, nesse caso, não seria uma conversa sobre o conflito. Nesse momento, mencionou os acordos comerciais. headtopics.com

Pedro Sánches é do Partido Socialista Operário Espanhol, que tem boas relações com o PT de Lula. A Espanha é parlamentarista, mas o nome oficial do cargo de primeiro-ministro é"presidente del gobierno".O presidente da República disse que 2023 foi positivo na economia, com um crescimento previsto de até 3% na economia brasileira.

"Queremos construir parcerias produtivas para que as pessoas não venham com seus fundos aqui apenas explorar a taxa de juros alta. Que eles venham para cá para investir em coisas produtivas que gerem um produto, que gere um emprego, que gere um salário, que gere um dinamismo no crescimento de nossa economia brasileira, que é o que estamos precisando", disse Lula."Estamos com a responsabilidade de aprovar a política tributária. headtopics.com

