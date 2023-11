Mercado vê espaço menor para cortes na Selic

Na avaliação do Ministério da Fazenda, a fala de Lula “foi um pouco precipitada” e há temores com a possibilidade de “perda de disciplina” fiscal neste momentoMinistro da Fazenda ainda não comentou as declarações dadas pelo presidente da República sobre a meta para 2024 e déficit primárioCategoria tem déficit de R$ 2,57 bilhões no mês de outubro, enquanto o superávit do ano foi para R$ 6,67 bilhõesA transação...

O valor associa o preço da compra, no montante de até R$ 2,26 bilhões, e o endividamento líquido da companhia, de aproximadamente R$ 971 milhõesEm Congonhas, incidente com aeronave particular prejudicou o cronograma de pousos e decolagens; em Guarulhos, voos foram alterados devido a condições meteorológicas

Focus: Projeção para Selic no fim de 2024 passa de 9% para 9,25% ao anoÀs vésperas da reunião do Copom, boletim aponta corte a menos na taxa básica de juros Consulte Mais informação ⮕

Feminicídios em SP crescem 25,7% e estado registra maior número de casos desde 2018Também houve aumento nos casos de estupro no estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública Consulte Mais informação ⮕

EXTRA 25 Anos: confira 14 sites que ajudam a encontrar um vaga de empregoConsultorias de RH e bancos de oportunidades de governos reúnem postos de trabalho semanalmente Consulte Mais informação ⮕

EXTRA 25 Anos: marketing digital é o impulso necessário para um negócio de sucessoNo mundo conectado, estratégias on-line são fundamentais para melhorar resultados Consulte Mais informação ⮕

EXTRA 25 Anos: confira dez cursos para MEIs aumentarem as chances de sucesso nos negóciosEspecialistas dizem que um profissional mais capacitado lida melhor com problemas e busca soluções, tornando os resultados da empresa muito mais positivos e lucrativos. Consulte Mais informação ⮕

EXTRA 25 Anos: conheça os desafios de trabalhar por conta própriaEspecialistas contam suas experiências em empresas como iFood e Vó Alzira. Secretária estadual de Trabalho e Renda e representante do Sebrae Rio também falam sobre mercado empreendedor Consulte Mais informação ⮕