Mercado reduz previsão da inflação de 4,65% para 4,63% em 2023

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – considerado a inflação oficial do país – caiu de 4,65% para 4,63% neste ano. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira, 30, pesquisa divulgada semanalmente, em Brasília, pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Ainda assim, em ata da última reunião, o Copom reforçou a necessidade de se manter uma política monetária ainda contracionista para que se consolide a convergência da inflação para a meta em 2024 e 2025 e a ancoragem das expectativas.As incertezas nos mercados e as expectativas de inflação acima da meta preocupam o BC e são fatores que impactam a decisão sobre a taxa básica de juros.

Boletim Focus: mercado reduz projeção para IPCA em 2023 pela 3ª semana consecutivaA expectativa para a inflação oficial em 2023 passou de 4,65% para 4,63% Consulte Mais informação ⮕

Mercado reduz previsão da inflação de 4,65% para 4,63% este anoProjeção de expansão da economia fica em 2,89% Consulte Mais informação ⮕

Mercado reduz previsão da inflação de 4,65% para 4,63% este anoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

IPCA para 2023 passa de 4,65% para 4,63%, aponta Focus; projeção de 2024 sobe de 3,87% para 3,90%De acordo com boletim, a mediana do índice está abaixo do teto da meta, de 4,75% Consulte Mais informação ⮕

Mercado reduz projeção para inflação em 2023 pela terceira semana consecutiva, aponta Boletim FocusNúmeros foram calculados a partir da pesquisa realizada com economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) Consulte Mais informação ⮕

Enem 2023: veja 12 possíveis temas da redação deste anoAs provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas em 5 e 12 de novembro de 2023; redação tem peso importante na avaliação Consulte Mais informação ⮕