Mercado reconhece atuação ruim do Inter e lamenta mais um tropeço em casa: 'Precisávamos reagir'

O gol do Inter foi marcado pelo equatoriano Enner Valencia, aos 14 minutos do primeiro tempo, mas o Colorado acabou cedendo o empate aos 28' da etapa final. Com o resultado, o Internacional foi aos 39 pontos, mas caiu para a 13ª posição, estando a 12 pontos de distância para o Flamengo, primeiro time no G6.

Com presença gaúcha, segunda-feira abre a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto AlegreInternacionalInternacional

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Petrobras reduz preço do querosene de aviação (QAV) em cerca de 2% a partir desta quarta-feiraSegundo a estatal, ajuste acompanha o mercado internacional

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Do Japão ao Brasil: saiba onde comemorar o Dia Internacional do Sushi em São PauloO Japão instituiu a comemoração que conquistou lugar no calendário brasileiro.

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Luis Suárez tem acordo com o Inter Miami para ser parceiro de Messi, diz jornalAtacante foi campeão da Champions League com o argentino pelo Barcelona

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Mercado vê Fed mais dovish e reduz aposta em alta de juro em dezembroBolsas dos Estados Unidos e do Brasil atingiram as máximas do dia após o comunicado do banco central americano

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Brasileiros seguem ansiosos com o rumo do mercado de criptomoedas, apontam dadosExpectativa com o preço do bitcoin e quais altcoins podem ser favorecidas em caso de alta são as preocupações exibidas pelos brasileiros que investem em cripto

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Time de Messi, Inter Miami cancela turnê de encerramento de temporada na ChinaClube norte-americano faria dois amistosos em solo asiático

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕