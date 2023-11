Mercado projeta nova queda de inflação para 2023

A nova edição do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC) nesta 2ª feira (30.out), estima que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, deve encerrar 2023 em 4,63%. A queda na projeção, que há sete dias era de 4,65%, chegou a quatro semanas. Há um mês, a estimativa do mercado era de 4,86%.

Não houve variação, de uma semana para a outra, na estimativa sobre a taxa básica de juros, a Selic. Segundo o boletim do Banco Central, ela terminará o ano em 11,75%. Há 12 semanas a previsão segue a mesma.

O Focus aponta que o dólar deverá terminar 2023 valendo R$ 5,00, mesmo valor de uma semana atrás. Há um mês, a projeção era que o câmbio fechasse o ano em R$ 4,95. headtopics.com

