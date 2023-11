Mercado demonstra preocupação com incerteza sobre pautas econômicas no Congresso

Com incerteza sobre as pautas avançarem no Congresso, agentes de mercado demonstram preocupação. Analistas ouvidos pela CNN apontam que o avanço de medidas para aumentar a arrecadação do governo com base em aumento de impostos é muito impopular. A avaliação principal é de que o governo conta muito com aumento de arrecadação, especialmente com as medidas propostas ao Legislativo.

A especialista ainda avalia que a intenção do governo em priorizar o fiscal é a mais relevante, porém, a mais difícil. “A gente não vai ver o déficit zerado no ano que vem. É um processo de ajuste que vai vir com o tempo e o mercado vai continuar preocupado e monitorando (as propostas)”, diz. No Ministério da Fazenda, o clima também é de cautela.

