Mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece 2.620 oportunidades de trabalho e estágio

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro encerra dezembro com 2.620 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Do total das vagas oferecidas, 596 são de estágio e Jovem Aprendiz. Confira: SMTE A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga mais 1.120 oportunidades em suas empresas parceiras. Entre os destaques da semana, 180 oportunidades para profissionais que atuam em bares e restaurantes na Grande Barra, com exigência apenas do fundamental incompleto. Além delas, há outras oportunidades para o ramo em bairros como Copacabana, Centro e Cachambi. Os postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, incluindo vagas de caráter temporário e estagiários





jornalodia

