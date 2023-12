Mercado de planos de saúde no Brasil registra alta de reclamações e prejuízo financeiro recorde

O mercado de planos de saúde no Brasil coleciona indicadores ruins: registra alta de reclamações, aumento de decisões judiciais desfavoráveis e prejuízo financeiro recorde. As queixas aumentaram 120%, entre 2019 (antes da pandemia) e os dez primeiros meses de 2023. Elas passaram de 363 para 973 por dia, em média, segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde).

Nos últimos 5 anos, só não estiveram no topo da lista em 2020 —durante a pandemia—, de acordo com o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor). É o nome dado à maneira como a operadora se comporta quando recebe pedidos para autorizar procedimentos, como prévias para exames, ou quando o segurado precisa arcar com parte do procedimento. O administrador José Eduardo Alalou, 38, diz não conseguir ressarcimento da Unimed Nacional. Seu filho nasceu, em junho, na Maternidade São Luiz Star —que, na época, concluía os trâmites para integrar o convênio. "O plano me aconselhou pagar e pedir reembolso", diz Alalou





UOLNoticias » / 🏆 12. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Em abandono: cemitério flutuante tem mais de 120 navios à espera de legislação sobre desmonteSem regras para desmanches, navios abandonados no litoral formam ‘cemitério flutuante’; impactos ambientais preocupam

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Possível despedida de Messi no Brasil mobiliza torcida para Brasil x ArgentinaA alta procura por ingressos para Brasil x Argentina, nesta terça, no Maracanã, não se deve só ao apelo do clássico. A partida tem status de provável despedida de Messi diante dos brasileiros. Aos 36 anos, o craque só deve ter mais uma oportunidade de atuar no país. E os torcedores querem presenciar o ato final desta relação marcada por poucos gols, mas momentos históricos.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Observatório Cidadão para Saúde defende maior cooperação para resolver problemas no Sistema Nacional de SaúdeO Observatório Cidadão para Saúde (OCS) defende maior cooperação entre Organizações da Sociedade Civil (OSC), Ministério da Saúde (MISAU), profissionais de saúde e parceiros de cooperação para a resolução dos problemas que apoquentam o Sistema Nacional da Saúde (SNS), após ter-se assistido a uma ameaça de retorno à grave por parte dos médicos residentes no Hospital Central de Maputo, o maior centro hospitalar de Moçambique.

Fonte: observatorio - 🏆 23. / 51 Consulte Mais informação »

Cemitério flutuante: mais de 120 navios estão abandonados no litoral brasileiro à espera de legislação sobre desmonteCemitério flutuante: mais de 120 navios estão abandonados no litoral brasileiro à espera de legislação sobre desmonte . Clique na foto

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Programa Desenrola Brasil facilita a negociação de dívidasEm vigor desde a segunda quinzena de julho, o programa Desenrola Brasil do Governo Federal tem como objetivo facilitar a negociação de dívidas entre pessoas físicas/jurídicas e empresas, incluindo instituições bancárias. A iniciativa prevê uma redução no número de inadimplentes no país. Hoje (22), o Governo Federal realiza o 'Dia D – Mutirão Desenrola' especialmente para a renegociação de inadimplências. Vale lembrar que as condições do programa acontecem até dia 31 de dezembro e, nesse meio tempo, os clientes com dívidas podem procurar as instituições – tal como o Procon. Abaixo, confira os bancos que já foram confirmados no programa. Aproveite para ver se sua organização financeira se enquadra no Desenrola Brasil. Programa Desenrola Brasil conta com a participação de diversas instituições financeiras. (Governo Federal/Reprodução) Desenrola Brasil: descubra se o seu banco integra a lista de participantes O Banco do Brasil e a Caixa Econômica não poderiam ficar de fora da iniciativa do Governo Federal

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Último debate na Argentina tem discussão sobre Brasil e falta de plano para estabilizar economiaMassa determinou a pauta do último debate presidencial na Argentina; segundo turno é neste domingo

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »