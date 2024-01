Nos últimos tempos, o mercado de imóveis de alto luxo no Brasil vem quebrando sucessivos recordes, com produtos vendidos por preços que podem ultrapassar 40 milhões de reais. A movimentação aguça a curiosidade de muita gente a respeito dos valores ganhos como comissão por corretores especializados nesse segmento. De fato, como imaginam as pessoas, o trabalho de intermediação na comercialização de um produto do tipo rende mesmo um dinheiro nada desprezível.

Os corretores podem atuar de forma autônoma ou serem vinculados a uma imobiliária. Independentemente disso, a comissão pela venda de um apartamento de 10 milhões de reais garante, em média, uma comissão de 300 000 reais. Nada mal, certo? Não por acaso, de uns tempos para cá advogados, engenheiros e profissionais graduados de outras áreas especializadas começaram a tentar a sorte atuando como corretores no mercado imobiliári





