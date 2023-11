Mercado aguarda próximo truque do matemágico Haddad

Ministro deve tentar implementar um plano de contenção de danos após Lula defender a mudança da meta fiscal para o ano que vem de déficit primário zero na sexta-feira (28/10). Os dois tem encontro marcado para 9h da manhã de hoje para a discussão de um plano de contenção de danos.

Na sexta-feira, assim que as considerações do petista sobre a meta fiscal ficaram públicas, o dólar e os juros futuros dispararam e a bolsa de valores despencou com a volta de preocupações com a saúde fiscal brasileira.

Na quinta-feira, o relator do PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias), Danilo Forte, afirmou que não havia disposição nem do Congresso Nacional nem da equipe econômica para a revisão da meta, o que fez com que os juros caíssem. Um dia depois, porém, Lula desmentiu a articulação, o que foi classificado pelo relator como “brochante”. headtopics.com

No X, antigo Twitter, o relator do PL dos fundos exclusivos e offshores, Pedro Paulo, também demonstrou insatisfação com a manobra do petista. “Não é conveniente para o Governo Federal abandonar a perseguição da meta zero, assim como o Congresso ter o ônus para mudar precipitadamente”, alertou.

A crise inaugurada por Lula na sexta-feira também pode afetar ainda apresentação dos nomes dos novos diretores do Banco Central, que Haddad tinha prometido para a semana passada. Agora, com os parlamentares se sentindo traídos pelo presidente, as negociações de indicações e medidas para incremento de receita vão ficar ainda mais difíceis. headtopics.com

No Congresso, Danilo Forte voltou a defender a alteração da meta fiscal e inclusão, no texto, de um mecanismo de proteção às emendas parlamentares contra cortes e bloqueios feitos pelo governo. De acordo com o deputado, essa proposta conta com amplo apoio dos parlamentares.

