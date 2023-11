Menino morre após ser esquecido dentro de van escolar em SP

A diretora da creche onde estudava Apollo Gabriel Rodrigues, de 2 anos, a criança que morreu após ser esquecida dentro da van escolar pelo motorista e auxiliar dele, contou à polícia ter acreditado que o menino tinha faltado ao dia de aula. Ele foi enterrado na manhã de quinta-feira (16), no Cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo. Na quarta (5), a Justiça concedeu liberdade provisória a auxiliar e ao motorista da van.

Os dois são um casal, e a mulher era a responsável por conferir os passageiros do transporte escolar. Por ligação, o g1 entrou em contato com o advogado responsável pela defesa dos dois. Ele comentou que a situação foi detalhada à polícia e que o casal "está arrasado com a trágedia

G1: Mãe de menino morto após ser esquecido dentro de van escolar em SPA mãe do menino de dois anos que que morreu depois de ser esquecido em uma van escolar , na Zona Norte de São Paulo, afirmou que o filho chorou ao entrar no veículo para ir atá a creche nesta terça-feira (14). Apollo Gabriel Rodrigues foi colocado na van por volta das 7h, mas não foi deixado na unidade pelo motorista e auxiliar. À tarde, o menino foi encontrado desacordado no veículo e levado ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, por volta das 16h20. Apollo chegou já sem vida.

