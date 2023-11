Menino de 8 anos é vítima de injúria racial por professora em Juiz de Fora

A mãe de um menino de 8 anos afirma que uma professora da Escola Municipal Doutor Adhemar Rezende de Andrade, no Bairro São Pedro, em Juiz de Fora, cometeu injúria racial contra o filho dela, que cursa o 3º ano do ensino fundamental. A Secretaria de Educação de Juiz de Fora disse que apura o incidente, registrado pela família na Polícia Militar, e repudia veementemente qualquer prática de racismo e adota como política pedagógica um trabalho contínuo de conteúdo antirracista.





g1 » / 🏆 7. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Escola do interior do Ceará vence prêmio de melhor escola do mundoA premiação Best School Prizes acontece desde 2022

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Censo 2022: Mulheres são maioria em Juiz de Fora com 53% do total da populaçãoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Dublê que ficou paraplégico em Harry Potter vai ganhar documentário&39;David Holmes: O Menino que Sobreviveu&39; será lançado em novembro.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Justiça paranaense absolve quatro condenados no chamado Caso EvandroCondenações são anuladas 31 anos após assassinato do menino de 6 anos

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Atirador avisou sobre ataque em escola estadual de SP duas semanas antesDe acordo com a Polícia Militar, o suspeito é um aluno da Escola Estadual Sapopemba, que já foi detido

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Flávio Dino determina investigação federal após ataque a tiros em escola de SPMinistro da Justiça e Segurança fez anúncio por meio de rede social

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »