Menino de 13 anos é agredido por colega com pedra em escola no Rio de Janeiro

Um menino de 13 anos foi agredido por uma colega dentro da Faetec de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, enquanto jogava vôlei. A menina o atacou com uma pedra. A vítima precisou de atendimento médico. Um menino de 13 anos foi agredido por uma colega dentro da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) de Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro, enquanto jogava vôlei. A menina usou uma pedra para bater na cabeça dele.

Segundo a família, ele já teria sofrido outra agressão e também bullying dentro da instituição. O caso ocorreu no último dia 25, mas ganhou repercussão nesta semana. Nas imagens veiculadas pela Globo Rio, é possível ver a menina batendo várias vezes na cabeça de Arthur Schuidt, que está no 8º ano. Mãe de adolescente agredida e deixada seminua viu briga do lado de fora da escola: 'Me senti impotente'A confusão teria começado quando ele e outros alunos jogavam vôlei, e a bola bateu na estudante. Ela não teria gostado e os dois brigara

