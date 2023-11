Meninas Malvadas ganha 'sequência' com elenco original em vídeo; assista!

Referências do filme O comercial também não poderia deixar de fazer referências a algumas das cenas mais icônicas do filme original, incluindo a apresentação de 'Jingle Bell Rock' em trajes sensuais de Mamãe Noel. A energia e o carisma do elenco ao recriar esses momentos memoráveis provam que a química entre eles é algo que transcende o tempo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Em 2004, Jennifer Aniston chorou ao falar sobre os vícios de Matthew PerryParceira de set de Matthew Perry em 'Friends', Aniston se emocionou ao falar de 'caminho difícil' do amigo

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: VÍDEO: Duas meninas caem de roda gigante no AmazonasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Fenômeno, 'Friends' fez Matthew Perry e seus colegas ficarem milionários: quem é o mais ricoSeriado ficou no ar por uma década, de 1994 a 2004, e pagava para cada ator R$ 5 milhões por episódio

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Didi Wagner revela gafe em entrevista com o ator John C. ReillyA ex-VJ da MTV Didi Wagner viajou a Los Angeles para uma junket do filme O Aviador (2004) e cometeu uma gafe durante entrevista de "2 minutos" com o ator John C. Reilly.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Polícia investiga se alunos do colégio na Barra criaram nudes falsos de colegas de turma: 'O sentimento é de impunidade', diz mãe de vítimaCerca de 25 meninas tiveram nudes falsos criados por colegas de classe; imagens foram divulgadas nas redes sociais

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Caetano Veloso ganha ação contra o patriota Daniel Sousa LimaCrime e castigo: a internet não é 'terra sem lei' como muita gente pensa

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕