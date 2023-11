Menina Heloísa, morta em ação da PRF, será homenageada com placa em memorial, na Lagoa Rodrigo de Freitas

O memorial que reúne nomes de pessoas vítimas da violência no estado Rio na Lagoa Rodrigo de Freitas receberá nesta segunda-feira novas placas. Entre elas, uma em homenagem à pequena Heloísa dos Santos, que faria 4 anos nesta terça-feira, dia 31. A menina, baleada no dia 7 de setembro, por um policial rodoviário federal, em uma ação no Arco Metropolitano, altura de Seropédica, na Baixada Fluminense, morreu no hospital nove dias depois.

Em janeiro de 2022, o mural foi vandalizado por um homem que foi flagrado, em plena luz, do dia, arrancando as placas. A ONG fez o registro de ocorrência, entregou à polícia as imagens do ato - feitas por uma pessoa que passava pelo local -, mas até hoje, quase dois anos depois, não teve nenhum retorno das investigações.

As novas placas serão de lona, material mais durável que o usado atualmente, para evitar o desgaste provocado pela exposição ao tempo, que obriga a troca das peças com frequência.No local, também são mantidos os nomes de policiais assassinados no estado, muitos em serviço. Serão colocas placas de vítimas de 2022 e deste ano, num total de quase 40. headtopics.com

