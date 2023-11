Menina Heloísa, morta em ação da PRF, será homenageada com placa em memorial, na Lagoa Rodrigo de Freitas

O memorial que reúne nomes de pessoas vítimas da violência no estado Rio na Lagoa Rodrigo de Freitas receberá nesta segunda-feira novas placas. Entre elas, uma em homenagem à pequena Heloísa dos Santos, que faria 4 anos nesta terça-feira, dia 31. A menina, baleada no dia 7 de setembro, por um policial rodoviário federal, em uma ação no Arco Metropolitano, altura de Seropédica, na Baixada Fluminense, morreu no hospital nove dias depois.

O mural existe desde 2015 e foi criado após a morte do médico Jaime Gold, vítima de latrocínio na curva do calombo, na Lagoa Rodrigo de Freitas. As novas placas serão de lona, material mais durável que o usado atualmente, para evitar o desgaste provocado pela exposição ao tempo, que obriga a troca das peças com frequência.No local, também são mantidos os nomes de policiais assassinados no estado, muitos em serviço. Serão colocas placas de vítimas de 2022 e deste ano, num total de quase 40.

Distúrbios levaram a Autoridade de Aviação Civil da Rússia a fechar o terminal temporariamente, até 6 de novembro; nove policiais ficaram feridosProfissional foi responsável por contrato com Ashley Graham, que se tornou a primeira modelo plus size nas revistas Vogue britânica e americanaProjeto de lei tem previsão de ser analisado pela Comissão de Esportes, e em seguida, seguir para de Assuntos EconômicosPSD de Kassab avança sobre... headtopics.com

Partido que tem ainda o vice de Tarcísio de Freitas quintuplicou o número de mandatários, enquanto o PSDB encolheu e virou nanicoa expansão de seu empreendimento de bicicletas elétricas, irmãos apostaram em alternativa de mobilidade que não era comum no Brasil e souberam engajar clientesMais de 315 mil chegaram ao país desde 2017, em um aumento de 369%.

Operação conjunta apreende mais de 200 aves silvestres e duas pessoas são presas em PiraíAção foi realizada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Ibama Consulte Mais informação ⮕

Deputado pede ao STF para visitar Silvinei Vasques na prisão, Moraes consulta ex-PRF e...Deputado pede ao STF para visitar Silvinei Vasques na prisão, Moraes consulta ex-PRF e... Consulte Mais informação ⮕

O alívio do ex-PRF com o relatório final da CPMI do 8 de janeiroSilvinei Vasques está preso desde agosto, perdeu mais de 11 quilos e foi enquadrado no Congresso – mas vê algum motivo para comemorar Consulte Mais informação ⮕

PRF apreende 25 toneladas de maconha em Santa CatarinaÉ a maior apreensão já realizada pela PRF no estado; droga estava escondida em carregamento de milho Consulte Mais informação ⮕

Rock in Rio 2024: 'Estou correndo atrás de aumentar o sarrafo', diz Roberto MedinaIdealizador não descarta atração sertaneja e adianta novidades da edição de 40 anos do festival, que terá protótipo de carro voador, exposição e musical sobre a história do evento Consulte Mais informação ⮕

Os quarentões mandam: moradores com 40 anos são maioria na cidade do RioCenso 2022 mostra que faixa da população com essa idade é a maior Consulte Mais informação ⮕